Les New-Yorkais n’ont rien compris au maillot vert des Bleus

Les New-Yorkais n’ont rien compris au maillot vert des Bleus

La réponse est pourtant sous leur nez. Enfin, juste derrière leur tête pour le coup.

Pour la coupe du monde, l’équipe de France avait dévoilé un maillot extérieur vert-menthe complètement inattendu. Une couleur inspirée, pour faire vite, de la patine de la statue de la Liberté, offerte par la France aux USA au 19e sicèle.…

SF pour SOFOOT.com