Les neuf buts de l'OM contre Bayeux font surtout mal au SM Caen

Les neuf buts de l'OM contre Bayeux font surtout mal au SM Caen

D’une pierre deux coups. Large vainqueur de Bayeux (9-0) en seizièmes de finale de Coupe de France ce mardi soir au stade Michel-d’Ornano, l’OM peut se targuer d’un autre exploit .

Comme l’ont noté de taquins supporters caennais sur le réseau social X, Marseille a marqué en un match plus de buts que le SM Caen cette saison à d’Ornano, habituelle enceinte du club normand. …

CMF pour SOFOOT.com