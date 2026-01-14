Les neuf buts de l'OM contre Bayeux font surtout mal au SM Caen
D’une pierre deux coups. Large vainqueur de Bayeux (9-0) en seizièmes de finale de Coupe de France ce mardi soir au stade Michel-d’Ornano, l’OM peut se targuer d’un autre exploit .
Comme l’ont noté de taquins supporters caennais sur le réseau social X, Marseille a marqué en un match plus de buts que le SM Caen cette saison à d’Ornano, habituelle enceinte du club normand. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer