Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice

Lucide.

Après la quatrième défaite consécutive en Ligue Europa et un seizième match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe , l’entraîneur de Nice, Franck Haise, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde doit faire mieux. On n’est pas au niveau en Coupe d’Europe , a lâché l’ancien coach de Lens. Je parle d’exigence depuis que je suis ici, le travail au quotidien, ne pas tomber dès qu’il y a un duel… Beaucoup de joueurs tombent dès qu’il y a un duel ! C’est pareil à l’entraînement. Arrêtez de tomber ! » …

TM pour SOFOOT.com