Les modalités de qualifications des équipes africaines pour le prochain Mondial

L’importance du dernier carré. Alors que la phase éliminatoire de la CAN 2026 s’ouvre ce samedi soir avec les deux premiers quarts de finale qui opposeront la Côte d’Ivoire à l’Algérie et le Maroc à l’Afrique du Sud, les huit équipes toujours en lice jouent bien plus que leur survie dans la compétition .

Une qualification directe pour le Mondial en jeu

La prochaine Coupe du monde se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027 et au moins quatre billets sont réservés pour les équipes de la zone CAF. Cette CAN fera donc office de juge de paix pour connaître les équipes qui seront assurées de s’envoler pour le Brésil l’été prochain. Rien de bien compliqué au niveau des modalités, les quatre équipes qui se hisseront en demi-finale seront automatiquement qualifiées pour le prochain Mondial .…

LB pour SOFOOT.com