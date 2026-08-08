 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les modalités de qualifications des équipes africaines pour le prochain Mondial
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 17:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les modalités de qualifications des équipes africaines pour le prochain Mondial

Les modalités de qualifications des équipes africaines pour le prochain Mondial

L’importance du dernier carré. Alors que la phase éliminatoire de la CAN 2026 s’ouvre ce samedi soir avec les deux premiers quarts de finale qui opposeront la Côte d’Ivoire à l’Algérie et le Maroc à l’Afrique du Sud, les huit équipes toujours en lice jouent bien plus que leur survie dans la compétition .

Une qualification directe pour le Mondial en jeu

La prochaine Coupe du monde se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027 et au moins quatre billets sont réservés pour les équipes de la zone CAF. Cette CAN fera donc office de juge de paix pour connaître les équipes qui seront assurées de s’envoler pour le Brésil l’été prochain. Rien de bien compliqué au niveau des modalités, les quatre équipes qui se hisseront en demi-finale seront automatiquement qualifiées pour le prochain Mondial .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank