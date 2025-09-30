 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les minots de l’OM s’inclinent encore en Youth League dans un match fou
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 17:47

Les minots de l’OM s’inclinent encore en Youth League dans un match fou

Les minots de l’OM s’inclinent encore en Youth League dans un match fou

Cruel, cruel, cruel.

Comme face au Real Madrid il y a quinze jours, les Minots de l’OM ont perdu dans un match digne d’un ascenseur émotionnel en panne, face à l’Ajax (3-5). Cinq changements dans le onze de départ, histoire de secouer le cocotier, avec notamment la titularisation de Darryl Bakola. Spoiler : ça ne suffira pas.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:56 

    Des étincelles à prévoir sur les ailes. Si le PSG veut s’imposer à Barcelone mercredi soir, il lui faudra trouver une solution pour limiter le rendement de Lamine Yamal , de retour de blessure il y a quelques jours face à la Real Sociedad. Pas de quoi inquiéter ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
    Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:32 

    Le patron est de retour sur ses terres. Malgré de nombreux absents, le PSG tentera d’aller une nouvelle fois faire sa loi à Barcelone , après s’y être imposé 1-4 lors de ses deux derniers déplacements en Catalogne. Pour cela, Luis Enrique se méfie particulièrement ... Lire la suite

  • L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
    L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:07 

    On l’a ressorti du grenier : Mark The Ugly fait son grand retour ! Habitué à piquer le foot pro, l’affreux Marc descend d’un cran (voire trois) pour croquer ce qu’il y a de plus savoureux : le foot amateur. … Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

  • Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
    Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:02 

    La Mannschaft peut se mordre les doigts. Artisan de la réussite de l’Eintracht Francfort dans ce début de saison (7 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), le milieu offensif de 19 ans Can Uzun a fait l’année dernière ses débuts en sélection turque. Oui mais voilà, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank