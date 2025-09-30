Les minots de l’OM s’inclinent encore en Youth League dans un match fou
Cruel, cruel, cruel.
Comme face au Real Madrid il y a quinze jours, les Minots de l’OM ont perdu dans un match digne d’un ascenseur émotionnel en panne, face à l’Ajax (3-5). Cinq changements dans le onze de départ, histoire de secouer le cocotier, avec notamment la titularisation de Darryl Bakola. Spoiler : ça ne suffira pas.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
