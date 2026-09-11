Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen et iranien ont abordé la question du détroit d'Ormuz, selon Séoul

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a abordé la situation au Moyen-Orient, notamment la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, lors d'un entretien téléphonique vendredi avec son homologue iranien Abbas Araqchi, a rapporté le ministère des Affaires étrangères de Séoul.

Cho Hyun a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation et formulé l'espoir de voir s'instaurer une paix et une stabilité durables dans la région, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministre sud-coréen a déclaré à Abbas Araqchi que la Corée du Sud avait toujours soutenu la liberté et la sécurité de navigation pour tous les navires et participé aux efforts internationaux visant à renforcer la sécurité maritime, a-t-il ajouté.

Abbas Araqchi a exposé la position de l’Iran sur les développements régionaux, et les ministres sont convenus de maintenir une communication ouverte, selon le communiqué.

Cet entretien téléphonique, qui, selon le ministère des Affaires étrangères, a été organisé à la demande de l’Iran, a eu lieu après que Séoul eut dépêché une équipe d’inspection au Moyen-Orient afin d’évaluer l’opportunité d’envoyer des troupes dans la région.

La présidence sud-coréenne a déclaré la semaine dernière que Séoul examinait ses options, y compris des mesures militaires, pour soutenir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.

Cette décision fait suite à celle prise en août par le président Donald Trump de réduire l’ampleur des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, critiquant Séoul pour ne pas s’être associé aux efforts américains pendant la guerre contre l’Iran et invoquant le coût de ces exercices.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré sur X cette semaine que toute présence militaire sud-coréenne ou participation à des opérations dans le Golfe et le détroit d’Ormuz serait considérée comme un soutien à l’"agression" » américaine et aurait de graves conséquences.

Le gouvernement sud-coréen a dit qu’aucune décision n’avait été prise concernant un tel déploiement.

(Rédigé par Heejin Kim et Joyce Lee Version française Matthieu Huchet)