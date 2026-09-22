Les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent l'Iran à cesser d'armer les Houthis

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont appelé lundi l'Iran à cesser de soutenir et d'armer les Houthis au Yémen, dénonçant une "dangereuse trajectoire d'escalade" à même d'exacerber davantage le conflit dans la région, de nuire au commerce international et de créer une instabilité mondiale.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les frappes continues inadmissibles menées par les Houthis au Yémen et contre le Royaume d'Arabie saoudite", ont dit les chefs de la diplomatie britannique, canadien, français, allemand, italien, japonais et américain à l'issue d'une réunion à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous appelons les Houthis à cesser immédiatement toutes leurs actions militaires, menaces et attaques contre les transports maritimes civils et à revenir de bonne foi au processus politique", ont-ils ajouté dans une déclaration commune.

(Reportage de John Irish)