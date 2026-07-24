Italie-France à Giuseppe-Meazza

Milan, te revoilà. Après un match de Ligue des nations en novembre 2024 (victoire 1-3), l’équipe de France retrouvera le stade Giuseppe-Meazza, presque deux ans plus tard, jour pour jour. Le 12 novembre prochain, les Bleus étant à nouveau dans le même groupe que la Nazionale dans cette compétition qui sert à combler les fenêtres internationales, Italie-France jouera à nouveau à Milan , a annoncé la fédération italienne de football ce vendredi. Il s’agira du premier match de la deuxième trêve de la saison et le cinquième dans ce groupe A1 (la première trêve regroupant désormais quatre matchs).

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NB pour SOFOOT.com