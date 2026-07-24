La Belgique a trouvé son nouveau sélectionneur
Et ce n’est toujours pas un Belge. Après le départ de Rudi Garcia, la Belgique a nommé Mark van Bommel à la tête des Diables rouges. Le Néerlandais de 49 ans s’est engagé jusqu’à l’Euro 2028. Après avoir testé un Espagnol (Roberto Martínez), un Italo-allemand (Domenico Tedesco) puis un Français donc, la Fédération belge a donc pioché chez les voisins du dessus.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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