Giresse débarque au Gabon
Surtout, ne montrez pas ça à l’Unecatef ! Alain Giresse va prendre du galon dans l’organigramme sportif gabonnais, en endossant le rôle de directeur technique national du pays . Pour rappel, il avait déjà été sélectionneur des Panthères entre 2006 et 2010. L’ancien joueur de Bordeaux rejoint notamment Sébastien Migné, récemment promu sélectionneur du Gabon.
Une scène de nomination plutôt coquasse…
Pour la petite histoire, Alain Giresse a été nommé, selon L’Équipe , à l’occasion d’un diner d’État entre Emmanuel Macron et Brice Oligui Nguema, président de la république du Gabon . Et c’est au début de son discours que le Gabonais a fièrement annoncé la nomination de l’homme aux 195 buts en carrière.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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