Les ménages modestes victimes de surcoûts : une étude les chiffre à environ 1.500 euros par an

( AFP / THOMAS COEX )

Au total, un ménage modeste aux dépenses moyennes subit un surcoût annuel d'environ 1.500 euros, qui peut être réduit à 100 euros grâce aux aides sociales, selon les calculs d'une étude de l'association Action Tank Entreprise et Pauvreté avec le cabinet Boston Consulting Group, à la demande de La Banque Postale, publiée ce lundi 17 octobre.

Les ménages les plus modestes dépensent souvent un surplus par rapport à ceux de classe moyenne, selon une étude publiée ce lundi 17 octobre, qui précise néanmoins que l'effet est parfois corrigé par des aides sociales.

"Le marché fait que les ménages en situation de pauvreté achètent un certain nombre de biens dans des conditions moins favorables que pour d'autres ménages", a commenté auprès de l'AFP Jacques Berger, directeur de l'association Action Tank Entreprise et Pauvreté, qui a réalisé cette étude avec le cabinet Boston Consulting Group, à la demande de La Banque Postale. "Ce phénomène insidieux touche beaucoup de catégories de dépenses", a-t-il ajouté.

"Le phénomène est significatif"

En matière de logement par exemple, les ménages les plus modestes disposent de plus petites surfaces, dont le prix au mètre carré est plus cher. Ce surcoût de 13% en moyenne est néanmoins compensé dans la plupart des cas par les aides au logement, précise l'étude. Pour le transport, les foyers précaires utilisent des voitures plus anciennes, qui consomment plus de carburant, ce qui alourdit ce poste de dépense de 17% en moyenne. En ce qui concerne l'électroménager, les ménages modestes dépensent en moyenne 28% supplémentaire pour laver du linge, de fait d'équipements moins performants ou de l'utilisation d'une laverie.

Au total, un ménage modeste aux dépenses moyennes subit un surcoût annuel d'environ 1.500 euros, qui peut être réduit à 100 euros grâce aux aides sociales, selon les calculs de cette étude. Mais "le phénomène est significatif et peut représenter plusieurs milliers d'euros" parfois, selon le profil du ménage, a souligné Jacques Berger. Les aides sociales permettent à des familles de le compenser. Certaines toutefois n'entament pas les démarches pour les obtenir, relève l'étude.