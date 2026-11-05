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Comment Cristiano Ronaldo nous a fait aimer le Portugal
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 14:19

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Comment Cristiano Ronaldo nous a fait aimer le Portugal

Comment Cristiano Ronaldo nous a fait aimer le Portugal

Après 23 ans de carrière internationale, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre sa retraite sous le maillot du Portugal. La fin d’un des plus beaux chapitres internationaux de l’histoire, pour un joueur qui nous aura doucement fait tomber amoureux de la Seleção .

Pas de trémolos dans la voix et encore moins de larmes. Au contraire, c’est avec un ton fier et quelques petits sourires sincères, que Cristiano Ronaldo s’est adressé aux Portugais pour annoncer sa retraite internationale. Deux décennies après ses débuts en maillot rouge. Et s’il a, logiquement, dirigé son discours vers ses compatriotes de tous âges, le meilleur attaquant de ce siècle a aussi touché le monde entier par ses paroles, conclusion d’une carrière exceptionnellement riche et belle en sélection. Car il ne le sait peut-être pas, mais Cristiano Ronaldo a fait tomber une bonne partie du monde amoureux de son équipe nationale.

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Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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