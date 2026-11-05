Jürgen Klopp surprend encore son monde avec sa liste de l'Allemagne

Vingt de moins que la première fois. Après avoir suscité l’étonnement en septembre dernier pour sa première liste en tant que sélectionneur de la Nationalmannschaft en faisant appel à 44 joueurs, Jürgen Klopp a revu ses ambitions numériques à la baisse pour la deuxième en se limitant à 24 joueurs.

L’ancien coach de Liverpool a décidé de rappeler Niclas Füllkrug, qui n’avait plus été appelé depuis un peu plus d’un an. L’attaquant de 33 ans empile les pions depuis le début de cette nouvelle saison pour son retour au Werder avec 9 réalisations en 8 rencontres de Bundesliga. Klopp mise donc sur des vieux de la vieille pour garnir son front offensif, zappant au passage le Monégasque Paris Brunner et Nicolò Tresoldi, pourtant excellents en club. …

MB pour SOFOOT.com