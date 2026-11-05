 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jürgen Klopp surprend encore son monde avec sa liste de l'Allemagne
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 14:36

Ajouter Boursorama à vos sources

Jürgen Klopp surprend encore son monde avec sa liste de l'Allemagne

Jürgen Klopp surprend encore son monde avec sa liste de l'Allemagne

Vingt de moins que la première fois. Après avoir suscité l’étonnement en septembre dernier pour sa première liste en tant que sélectionneur de la Nationalmannschaft en faisant appel à 44 joueurs, Jürgen Klopp a revu ses ambitions numériques à la baisse pour la deuxième en se limitant à 24 joueurs.

L’ancien coach de Liverpool a décidé de rappeler Niclas Füllkrug, qui n’avait plus été appelé depuis un peu plus d’un an. L’attaquant de 33 ans empile les pions depuis le début de cette nouvelle saison pour son retour au Werder avec 9 réalisations en 8 rencontres de Bundesliga. Klopp mise donc sur des vieux de la vieille pour garnir son front offensif, zappant au passage le Monégasque Paris Brunner et Nicolò Tresoldi, pourtant excellents en club.

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Liam, tu ne seras pas titulaire ce week-end et voilà pourquoi » : Rosenior se rappelle de son père coach
    « Liam, tu ne seras pas titulaire ce week-end et voilà pourquoi » : Rosenior se rappelle de son père coach
    information fournie par So Foot 05.11.2026 14:52 

    Rosenior sénior. Durant sa formation, Liam Rosenior aura eu la chance (ou pas) d’avoir comme entraîneur son père, Leroy Rosenior. L’actuel coach du PFC n’avait alors que 17 ans et jouait à Bristol City. Et forcément avoir papa comme entraîneur, ça donne des belles ... Lire la suite

  • Comment Cristiano Ronaldo nous a fait aimer le Portugal
    Comment Cristiano Ronaldo nous a fait aimer le Portugal
    information fournie par So Foot 05.11.2026 14:19 

    Après 23 ans de carrière internationale, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre sa retraite sous le maillot du Portugal. La fin d’un des plus beaux chapitres internationaux de l’histoire, pour un joueur qui nous aura doucement fait tomber amoureux de la Seleção ... Lire la suite

  • Les meilleurs stats de CR7 en sélection
    Les meilleurs stats de CR7 en sélection
    information fournie par So Foot 05.11.2026 14:07 

    CR7 au Portugal, c’est fini. Il n’aura plus jamais de « SIUUU » pour Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Seleção . Des « SIUUU » , il y en aura pourtant eu quelques-uns, au vu des stats de Ronaldo pour le Portugal . Petit florilège. 234 : comme le nombre de ... Lire la suite

  • La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo
    La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:49 

    Quelques minutes après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, la Fédération portugaise de football a publié un communiqué pour remercier CR7 : « La FPF exprime sa gratitude la plus profonde et éternelle à son capitaine de toujours, Cristiano ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank