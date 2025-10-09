Les médias mexicains réservent un accueil épicé à Anthony Martial

Pas fans des blagues de Toto, les Mexicains ?

La descente aux enfers d’Anthony Martial n’en finit plus . Exfiltré de l’AEK Athènes cet été par le Club de Fútbol Monterrey, l’ex-Golden Boy du foot français souhaitait se refaire la cerise loin des projecteurs européens. Il n’en est rien pour l’instant. Sur cinq matchs jouables depuis sa signature, il n’en a débuté qu’un comme titulaire , pour 195 petites minutes de temps de jeu. Sur cette période, il ne s’est pas montré décisif , ce qui commence à agacer la presse locale.…

VM pour SOFOOT.com