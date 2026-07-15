Les médias espagnols fustigent la prestation des Bleus

Cauchemar à Dallas. Attendus au tournant mardi soir, les Bleus ont totalement déjoué face à l’Espagne et ne disputeront pas une troisième finale de Coupe du monde d’affilée. Une défaite française, mais aussi une spectaculaire victoire de la Roja, qui n’a pas échappé aux médias espagnols .

Marca loue ce matin « une roche nommée Espagne » , insistant sur la solidité défensive et la maîtrise du jeu du onze de Luis de la Fuente, tout en évoquant « un labyrinthe dont les Bleus n’ont jamais pu sortir.» Mundo Deportivo ne cache pas non plus son enthousiasme, affirmant que l’Espagne a montré hier « sa meilleure version de cette Coupe du monde.» Le média catalan s’est également amusé de la réaction de Marc Cucurella après le match, en titrant : « Quel putain de récital ! » Enfin, AS loue, très justement, la capacité qu’a eue cette Roja à «dompter une bête, et à rapetisser des géants comme Mbappé, Olise ou Dembélé.» …

ABS pour SOFOOT.com