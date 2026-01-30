 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Daniel Riolo relaxé dans son procès pour diffamation intenté par Didier Deschamps
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 15:13

Daniel Riolo relaxé dans son procès pour diffamation intenté par Didier Deschamps

Daniel Riolo relaxé dans son procès pour diffamation intenté par Didier Deschamps

Tout ça pour ça. Poursuivi en justice par Didier Deschamps pour diffamation, Daniel Riolo a été relaxé. Le sélectionneur des Bleus avait déposé plainte en 2023 après des propos, selon son avocate Isabelle Wekstein, le qualifiant de « manipulateur » concernant sa prolongation de contrat à la tête de l’équipe de France mais aussi de « menteur » quant aux raisons évoquées pour justifier l’absence de Karim Benzema lors du Mondial 2022.

Et ça, ça ne passe pas pour l’ancien entraîneur de l’OM. Le procès, lors duquel les deux hommes étaient présents, s’était d’ailleurs déroulé dans un cadre très tendu, comme le rapporte Le Parisien.

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À l’OM, de la friture sur la ligne entre Mason Greenwood et Medhia Bentia ?
    À l’OM, de la friture sur la ligne entre Mason Greenwood et Medhia Bentia ?
    information fournie par So Foot 30.01.2026 14:07 

    Une débâcle à Bruges, une élimination en Ligue des champions, et c’est parti pour une succession de révélations et autres bruits de couloirs. Bienvenue à l’Olympique de Marseille, où rien n’aura été rose cette semaine. Dans un long article publié ce vendredi, L’Équipe ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football: Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 14:05 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1, en barrages ‍de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le match aller aura lieu à Monaco le 17 ou 18 février ‌et ... Lire la suite

  • Lens doit-il afficher clairement ses ambitions de titre ?
    Lens doit-il afficher clairement ses ambitions de titre ?
    information fournie par So Foot 30.01.2026 13:52 

    Champion d'automne et à seulement deux petites unités du PSG après la défaite contre Marseille la semaine dernière, Lens peut légitimement espérer jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. Mais les Nordistes doivent-ils sortir du bois et assumer leur envie de ... Lire la suite

  • Les matchs entre clubs français en Coupes d'Europe, une vraie rareté
    Les matchs entre clubs français en Coupes d'Europe, une vraie rareté
    information fournie par So Foot 30.01.2026 13:40 

    Ils sont rares, mais quand ils arrivent, ils laissent toujours un petit goût bizarre. Depuis la fin des années 1990, les confrontations entre clubs français en compétitions européennes majeures se comptent sur les doigts d’une main. Souvent vécues comme une anomalie, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank