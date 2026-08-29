Les Lyonnes de Lyon battent les Lionnes de Londres

Un match de tchigres. Avant de rentrer dans le grain bain du Championnat contre Fleury vendredi 4 septembre, les Lyonnaises ont terminé leur préparation par une jolie victoire contre les London City Lionnesses . L’autre écurie de Michele Kang, sixième de la dernière D1 anglaise s’est lourdement inclinée (0-4) . Plusieurs anciennes lyonnaises, Daniëlle van de Donk et Delphine Cascarino en tête, ont foulé la pelouse.

Deux doublés de Caroline Weir et Melchie Dumornay, capitaine du jour, ont porté les Lyonnaises. Pour l’anecdote, les Fenottes soulèvent la Mastercard Cup. Comme Alexia Putellas de l’autre côté, Wendie Renard et Selma Bacha, elles, n’ont pas joué. Lyon n’a pas encaissé le moindre but lors de sa préparation.…

UL pour SOFOOT.com