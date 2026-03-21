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Le record incroyable du Liverpool d’Arne Slot
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 22:59

Le record incroyable du Liverpool d’Arne Slot

Le record incroyable du Liverpool d’Arne Slot

Voilà un nouveau record de prestige pour Arne Slot chez les Reds . Le manager néerlandais a de l’ego et ne voulait certainement pas se faire voler la vedette par Liam Rosenior. Alors que le coach de Chelsea – récemment auréolé du prestigieux titre de « manager LinkedIn » – dépoussiérait un record datant de 1993 en perdant un quatrième match de suite – avec panache tout de même – à Everton (3-0), Slot est néanmoins parvenu à totalement éclipser son homologue londonien .

Un record de défaites pour un mercato à 482 millions d’euros

Balayé à Brighton (2-1) ce samedi par un doublé de l’intenable Danny Welbeck, 35 ans, son Liverpool est devenu la première équipe de l’histoire à compter 10 défaites en Premier League après avoir dépensé 482 millions d’euros lors d’un seul et même mercato d’été . Ils étaient peu pourtant, cet été, à rêver d’un tel exploit. À force de travail et de persévérance, Slot et son groupe l’ont fait : malgré les arrivées d’Alexander Isak (145 millions), de Florian Wirtz (125 millions) ou encore de Hugo Ekitiké (95 millions), le champion en titre compte bien 21 points de retard sur l’actuel leader, Arsenal, à sept journées de la fin et est loin d’être assuré de participer à la prochaine Ligue des champions . Alors que le sprint final se dessine, tout le monde sur les bords de la Mersey y pense : et si Liverpool terminait 7 e , l’objectif non avoué du club en début de saison, pour enfin participer à la Ligue Conférence ?…

AC pour SOFOOT.com

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