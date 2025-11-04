 Aller au contenu principal
Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l'Atalanta
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 13:48

Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l'Atalanta

Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l'Atalanta

Ne jamais oublier ses racines.

L’Olympique de Marseille accueillera l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome. Actuel 18 e au classement avec trois petits points sur neuf possibles, les Phocéens devront livrer une performance solide pour pouvoir rester dans le coup et continuer d’espérer, au minimum, une qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

KM pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank