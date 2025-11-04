Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l'Atalanta
Ne jamais oublier ses racines.
L’Olympique de Marseille accueillera l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome. Actuel 18 e au classement avec trois petits points sur neuf possibles, les Phocéens devront livrer une performance solide pour pouvoir rester dans le coup et continuer d’espérer, au minimum, une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. …
KM pour SOFOOT.com
