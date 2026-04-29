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Les librairies Gibert placées en redressement judiciaire
information fournie par Boursorama avec AFP 29/04/2026 à 10:25

( AFP / JOEL SAGET )

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Le tribunal des affaires économiques de Paris a approuvé mardi la demande du groupe Gibert, premier libraire indépendant de France, d'être placé en redressement judiciaire pour se relancer grâce à la vente de livres d'occasion, a annoncé la société.

"Le tribunal a accepté la demande de mise sous protection du groupe Gibert pour une période de six mois", a indiqué l'entreprise, qui poursuivra son activité durant cette période d'observation.

Gibert avait annoncé lundi cette initiative en mettant en avant ses difficultés financières et la nécessité de bénéficier de ce statut du redressement judiciaire (gel des dettes, garantie des salaires) pour se restructurer.

L'enseigne, qui exploite 16 magasins dans 12 villes et emploie 500 collaborateurs, a expliqué que son "modèle actuel était pris dans un effet ciseau entre l'explosion de ses coûts fixes (loyers, énergie) et le déclin du marché des livres neufs avec une compression des marges sur ce marché".

Pour assurer sa pérennité, "le groupe mise sur un virage stratégique autour du livre d'occasion, marché porteur qui connaît 10% de croissance par an et offre une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur et des marges".

Son objectif est de "doubler la part de ses ventes de livres d'occasion d'ici 2029", alors que ceux-ci représentent actuellement 35% de son chiffre d'affaires.

Sa décision illustre les difficultés des librairies indépendantes dans un contexte de recul global de la lecture et de concurrence des sites de vente sur internet.

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