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Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 09:10

Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite

Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite

La fête n’est pas finie. Scènes de liesse et envahissement de terrain ont accompagné la victoire du Racing Club de Lens en demi-finales de Coupe de France contre Toulouse (4-1). Un Bollaert en feu pour fêter la qualification des Lensois en finale de la compétition, au Stade de France.

Une joie partagée par le staff et les joueurs, qui ne souhaitent pas pour autant vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Déjà finaliste malheureux avec l’OL contre le PSG (c’était à Lille, souvenez-vous), Pierre Sage a balancé un objectif comme un poncif : « J’ai envie de gagner la finale. Place au match suivant. »

TC pour SOFOOT.com

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