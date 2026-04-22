Frank Lampard remporte un trophée
Frank Lampard à huile. 25 ans plus tard, Coventry City est de retour en Premier League. Ce mardi, sur leur pelouse du Coventry Building Society Arena (qu’il faudrait appeler Frank Lampard), les SkyBlues ont officialisé leur titre de champion de Championship . Ils ont battu Portsmouth (5-1). L’ancien entraîneur de Chelsea glane aussi le titre d’entraîneur de la saison en Championship. La ville voisine de Birmingham (et jumelle de Saint-Étienne), qui avait disputé des barrages d’accession en Premier League en 2023, était encore en League Two en 2017-2018.
Those @Coventry_City celebrations! 👑🥳#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/hQDAc9GWKK…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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