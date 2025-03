Les lecteurs de So Foot pensent que le PSG sera éliminé à Liverpool

Bon, le Paris Saint-Germain a encore fait des siennes en Ligue des champions. Large dominateurs de Liverpool au Parc des Princes en huitièmes de finale aller, les Parisiens ont quand même trouvé le moyen de perdre sur la seule occasion adverse de la partie et le premier ballon touché de l’entrant Harvey Elliott (0-1). Pour autant, la prestation du PSG a de quoi donner quelques motifs d’espoir avant le retour à Anfield. Nous avons donc demandé votre avis de pseudo-experts afin de savoir si Paris pouvait se qualifier dans une semaine en Angleterre. Verdict de vos avis plus ou moins sensés : non, les Rouge et Bleu seront éliminés à 67%.

Mbappé, héroïsme et rageux

On commence avec le tacticien/physionomiste de la bande, nommé Comme même Bappé m’aime, aimez moi aussi! , pour qui tout dépend d’Ousmane Dembélé : « Ça dépend, si Dembelé ne nous fait pas une Mbappé en forçant son jeu et en voulant être le sauveur du club, y a des chances que ça passe. C’est super qu’il soit en confiance, mais je trouve qu’à l’aller il a parfois un peu trop forcé ses frappes. S’il redevient le tueur sobre et efficace qu’il a été depuis le début de l’année, tout est possible. » Merci Jean-Michel Larqué.…

AB pour SOFOOT.com