Les leçons de 30 ans de gestion d’un club de football (Lille, Rennes, Paris), par Christophe Chenut

information fournie par So Foot • 06/03/2025 à 18:59

Christophe CHENUT - DG LACOSTE / Patrick TROTIGNON - 27.05.2011 - Evian Thonon / Metz - 38eme journee de Ligue 2 Photo : Jean Paul Thomas / Thomas Pictures / Icon Sport - Photo by Icon Sport

Son profil LinkedIn est long comme le bras. Dauphine, HEC, président du Stade de Reims , directeur général de L’Équipe, administrateur du PSG, puis d’Évian, du Stade rennais et désormais du LOSC . Où il joue aussi le rôle de conseiller très spécial auprès de son président Olivier Létang . De longues et nombreuses expériences dont Christophe Chenut a tiré quelques enseignements (et anecdotes) , qu’il livre lors de deux épisodes de notre podcast Alternative Football , de la gestion des relations avec les médias à la sphère publique , en passant par le sujet de la direction administrative au service de la performance sportive .

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com