 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les lanceurs de pièces de Saint-Étienne-OL condamnés
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 21:24

Les lanceurs de pièces de Saint-Étienne-OL condamnés

Les lanceurs de pièces de Saint-Étienne-OL condamnés

Plutôt face que pile.

Sept mois de prison avec sursis. Voici la sanction du tribunal correctionnel de Saint-Étienne à l’encontre de deux supporters stéphanois. Ils avaient eu la mauvaise idée de lancer une pièce de monnaie sur l’arbitre assistant du derby disputé en avril dernier, annonce l’AFP. Le match avait été interrompu pendant une quarantaine de minutes, avant que les Verts ne l’emportent (2-1).…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Liverpool fait plier le Real Madrid
    Liverpool fait plier le Real Madrid
    information fournie par So Foot 04.11.2025 23:02 

    Liverpool a dominé de la tête et des épaules le Real Madrid, dans un match intense. Et si les Reds ont fini par l'emporter 1-0, ils auraient pu prendre plus largement les devants sans un immense Thibaut Courtois dans les cages madrilènes. Liverpool 1-0 Real Madrid ... Lire la suite

  • Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs
    Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs
    information fournie par So Foot 04.11.2025 23:00 

    Un doublé et un geste stupide. Si le PSG est mené à la pause du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, c’est en partie à cause de Luis Díaz, auteur d’un doublé pour récompenser la prestation collective bavaroise. Mais l’international colombien va ... Lire la suite

  • Dembélé sort sur blessure lors de PSG-Bayern
    Dembélé sort sur blessure lors de PSG-Bayern
    information fournie par So Foot 04.11.2025 22:59 

    La tuile. Dans la foulée d’un but refusé pour hors-jeu, et surtout d’une gêne à la cuisse, Ousmane Dembélé a été contraint de sortir au bout de 25 minutes du PSG-Bayern. Lee Kang-in l’a remplacé, puis le Français a directement filé dans les vestiaires, faisant ... Lire la suite

  • L'Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti, Tottenham pénard
    L'Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti, Tottenham pénard
    information fournie par So Foot 04.11.2025 22:58 

    Un multiplex en clair, mais clairement sans buts. Fatigue ? Gestion ? Trêve hivernale ? Les sept matchs du multiplex de ce mardi de Ligue des champions n’ont vu que 16 buts. Sans profiter de taules ou de buts de zinzins, les matchs ont vu trois cartons rouges, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank