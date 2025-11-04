Les lanceurs de pièces de Saint-Étienne-OL condamnés
Plutôt face que pile.
Sept mois de prison avec sursis. Voici la sanction du tribunal correctionnel de Saint-Étienne à l’encontre de deux supporters stéphanois. Ils avaient eu la mauvaise idée de lancer une pièce de monnaie sur l’arbitre assistant du derby disputé en avril dernier, annonce l’AFP. Le match avait été interrompu pendant une quarantaine de minutes, avant que les Verts ne l’emportent (2-1).…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
