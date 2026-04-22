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Chelsea réalise sa pire série depuis 114 ans
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 09:29

Chelsea réalise sa pire série depuis 114 ans

Chelsea réalise sa pire série depuis 114 ans

Amazing ! Le CV de Liam Rosenior va glow up, il va avoir de news opportunities ! Chelsea a sombré ce mercredi à Brighton (0-3) en Premier League. L’addition est aussi salée qu’un poisson conservé très très très longtemps dans une cale de bateau. En premier lieu, les Seagulls sont passés devant les Blues au classement. Cela signifie que les Londoniens, septièmes, joueront pour le moment les tours préliminaires de Conférence League. C’est la compète que Liam Rosenior a délaissé avec Strasbourg pour signer en Angleterre, début janvier.

1912…

En deuxième lieu, Chelsea est une des pires équipes de Premier League actuellement. Les joueurs de BlueCo n’ont pas gagné depuis début mars en Championnat. Seul Tottenham, 18 ème , a perdu plus de points que l’équipe de Rosenior. En troisième lieu, enfin, Chelsea enchaîne une cinquième défaite d’affilée . Cela ne lui était plus arrivé depuis… novembre 1912 en Championnat. Une époque synonyme de King (George V) en l’occurrence, de départ du Titanic depuis Southampton, de toilettes au fin fond de la cour et de Première Guerre mondiale. Qu’on appelait pas encore Première Guerre mondiale, puisque la Seconde n’existait pas.…

UL pour SOFOOT.com

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