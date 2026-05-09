Le Real Madrid peut-il malgré tout gâcher la fête à Barcelone ?

Kylian Mbappé en escapade en Italie, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde qui en viennent furieusement aux mains et caprices personnels en tous genres : rien ne va plus au Real Madrid. Alors, quel sont les motifs d'espoir avant un Clásico qui pourrait sacrer le FC Barcelone ?

C’est un événement d’une grande rareté au sein d’un club comme le Real Madrid, du genre qui ne survient qu’une ou deux fois par décennie et provoque forcément d’importants remous. Pour la première fois depuis la saison 2020-2021, la Casa Blanca va en effet achever une campagne sans nouveau trophée à ajouter dans la vitrine. Et que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas ce Clásico sur la pelouse d’un Barça qui n’attend que l’officialisation pour célébrer son sacre national qui pourra changer ce triste constat. Une victoire – ou même un nul – face au rival honni permettrait en effet aux Blaugrana de fêter ce 29 e sacre de la meilleure des manières, sous les yeux humides des hommes de la capitale. Une humiliation en 4K que les Merengues seraient bien inspirés de s’éviter après une semaine aussi éprouvante.

Orgueil et préjugés

Si personne n’imagine les Madrilènes capables de combler les onze points qui les séparent des Catalans en quatre journées, gâcher la fête tant attendue par tout le Camp Nou aurait déjà un petit goût de friandise. Une deuxième victoire cette saison en Liga face au Barça en guise de placebo ? Elle pourrait en tout cas démontrer un certain orgueil de la part de Jude Bellingham et sa bande, battus cinq fois sur leurs six dernières prises de bec avec les champions d’Espagne en titre. Et surtout annoncés perdants d’avance après une semaine marquée par autant de polémiques. Cela permettrait au moins à Álvaro Arbeloa d’être (légèrement) plus crédible au moment d’affirmer que le vestiaire est prêt à tourner la page. « Valverde et Tchouaméni méritent qu’on passe à autre chose, qu’on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club, a clamé le pompier de service face à la presse . Je ne les crucifierai pas publiquement, car ils ne le méritent pas. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com