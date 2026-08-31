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Les joueurs de l'OM refusent de tomber dans la sinistrose
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 09:37
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Les joueurs de l'OM refusent de tomber dans la sinistrose

Les joueurs de l'OM refusent de tomber dans la sinistrose

Pas d’argent, pas de bonheur ? Privés de recrutement en raison de la situation économique du club, les Marseillais ont décidé de faire front . Hors de question de baisser la tête, même après la défaite sur la pelouse de Monaco. « Dans le groupe, on ne pense pas vraiment à ça , a assuré Timothy Weah en zone mixte. On sait que c’est un moment difficile. On n’est pas bête, les joueurs voient les infos mais c’est tout simple: quand tu es sur le terrain, il faut travailler et aller à 100%. »

L’heure est à l’union sacrée

Capitaine du soir sur la pelouse de Louis II, le piston olympien a appelé à l’union face aux micros : « On sait qu’il y a beaucoup de bruit mais c’est Marseille, c’est comme ça. Il faut rester ensemble, comme une famille, et je vais essayer de faire au mieux pour pousser l’équipe. » Un discours parfaitement relayé par Angel Gomes. « La saison est longue, on doit rester positifs , a ainsi récité l’Anglais. Il y a des difficultés dans le club, mais nous devons rester ensemble, joueurs et staff, pour faire une saison positive. »

TB pour SOFOOT.com

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