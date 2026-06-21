 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les joueurs de Curaçao adoubés par un roi
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 09:53

Les joueurs de Curaçao adoubés par un roi

Les joueurs de Curaçao adoubés par un roi

Le tiers état enfin reconnu à sa juste valeur ! Grâce à un Eloy Room monstrueux dans les cages, Curaçao mérite une chambre cinq étoiles avec vue sur les plages caribéennes. Face à l’Équateur, la plus petite nation à participer à une Coupe du monde a obtenu le premier point de son histoire (0-0). Alors qu’ils célébraient cet exploit monumental, les joueurs et le staff ont reçu la visite de la famille royale néerlandaise.

Une soirée sans défaite

Bien que Curaçao soit gouverné par un Premier ministre local, la monarchie hollandaise est toujours souveraine de l’île de 444 km 2 . Présents à Kansas City pour assister à cette rencontre, le roi Willem-Alexander et la reine Máxima (ainsi que la princesse Ariane, l’une des trois filles du couple) sont descendus dans le vestiaire pour fêter ce match nul avec des pas de danse dignes des plus grands troubadours du Moyen-Âge. La famille royale a bien choisi ses matchs puisque, plus tôt dans la soirée, elle était présente à Houston pour admirer la baffe mise par les Pays-Bas à la Suède.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Michael Olise ne se voit pas comme un artiste
    Michael Olise ne se voit pas comme un artiste
    information fournie par So Foot 21.06.2026 10:33 

    Michael Olise ne devait pas plaire aux profs d’arts plastiques. Après les deux passes décisives du numéro 10 des Bleus contre le Sénégal, le peuple français pensait avoir découvert le successeur de Claude Monet, Marcel Duchamp ou Paul Cézanne. Que nenni, Michael ... Lire la suite

  • Laval champion de France
    Laval champion de France
    information fournie par So Foot 21.06.2026 10:13 

    L’aval de la nation. Pendant que la planète football suivait les matchs de la Coupe du monde samedi soir, l’Étoile lavalloise allait difficilement remporter son quatrième titre de champion de france consécutif. En finale des play-off à Reims, les Mayennais ont ... Lire la suite

  • Hervé Renard attend sa prochaine proie
    Hervé Renard attend sa prochaine proie
    information fournie par So Foot 21.06.2026 09:31 

    Le cocktail Aigles de Carthage-Renard n’a pas porté ses fruits. Piétinée par le Japon 4-0, la Tunisie peut déjà réserver son billet retour. Malgré l’éviction de Sabri Lamouchi et l’arrivée en catastrophe d’Hervé Renard, les Aigles rejoignent Haïti et la Turquie ... Lire la suite

  • Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?
    Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?
    information fournie par So Foot 21.06.2026 09:02 

    La tuile. Victorieuse au buzzer de la Côte d’Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav (2-1) samedi, l’Allemagne a eu le bonheur de valider son ticket pour les seizièmes de finale mais a peut-être aussi perdu gros. Resté au sol après s’être tordu la cheville au quart ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank