Les joueurs de Curaçao adoubés par un roi

Le tiers état enfin reconnu à sa juste valeur ! Grâce à un Eloy Room monstrueux dans les cages, Curaçao mérite une chambre cinq étoiles avec vue sur les plages caribéennes. Face à l’Équateur, la plus petite nation à participer à une Coupe du monde a obtenu le premier point de son histoire (0-0). Alors qu’ils célébraient cet exploit monumental, les joueurs et le staff ont reçu la visite de la famille royale néerlandaise.

Une soirée sans défaite

Bien que Curaçao soit gouverné par un Premier ministre local, la monarchie hollandaise est toujours souveraine de l’île de 444 km 2 . Présents à Kansas City pour assister à cette rencontre, le roi Willem-Alexander et la reine Máxima (ainsi que la princesse Ariane, l’une des trois filles du couple) sont descendus dans le vestiaire pour fêter ce match nul avec des pas de danse dignes des plus grands troubadours du Moyen-Âge. La famille royale a bien choisi ses matchs puisque, plus tôt dans la soirée, elle était présente à Houston pour admirer la baffe mise par les Pays-Bas à la Suède.…

MBC pour SOFOOT.com