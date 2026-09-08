Les joueurs de Bordeaux exaspérés

Les Girondins deviennent Montagnards. Liquidés, eux aussi ? En plein flou concernant leur futur proche, les joueurs des Girondins de Bordeaux ont pris la parole . Dans un communiqué publié par l’UNFP, ils plaident pour des « réponses claires, immédiates, sur ce que sera la suite pour chacun » . Depuis la décision du comité exécutif de la FFF de ne pas rouvrir le dossier du club, les Girondins semblent chaque jour plus proches de la liquidation judiciaire : la cession du club à Sparta Capital, repreneur potentiel à Gérard Lopez, pourrait être annulée.

« Nous avons laissé passer des opportunités sportives parce que nous croyons encore à l’impossible , précisent les joueurs bordelais . Cet entêtement de l’actionnaire, que nous pouvions comprendre il y a quelques semaines, n’est plus tenable aujourd’hui. » …

UL pour SOFOOT.com