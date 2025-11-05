Les jeunes de l'OM prennent leur premier point en Youth League
Les petits Marseillais passent à la douche froide.
Pour cette 4 e journée de Youth League, les jeunes de l’Olympique de Marseille n’ont pas su faire mieux qu’un match nul et vierge face à l’Atalanta (0-0). Leur premier point dans la compétition, après trois défaites en autant de rencontres face au Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et le Sporting CP.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
