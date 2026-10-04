La Libye U20 découvre la règle du hors-jeu
Moment de solitude. La fin de match de qualification à la CAN 2027 U20 entre la Tunisie et la Libye (1-1) a été particulièrement chaotique samedi. Alors que l’on jouait la fin du temps additionnel, une contre-attaque éclair sur corner est stoppée net par un hors-jeu d’un mètre . Jusque-là, rien de spécial, mais le banc libyen a totalement perdu son sang-froid à ce moment-là et s’est rué sur l’arbitre assistant, qui avait pourtant pris la bonne décision.
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