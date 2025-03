Les insupportables du Real Madrid

C'était fascinant ces dernières années, cela ne l'est plus du tout aujourd'hui. Le Real Madrid est encore miraculé en Ligue des champions, faisant presque passer l'Atlético pour une équipe adorable ce mercredi soir. Ne nous dites pas que les gars de la Maison Blanche vont encore aller au bout.

L’histoire est tellement écrite qu’elle devient pénible. Les Madrilènes sont « toujours vivants ». Ils diront que gagner, « c’est le destin » et qu’ils sont les « Rois d’Europe ». Encore passée par un trou de souris en Ligue des champions, la Maison Blanche cultive un printemps de plus sa machine à exploits. Pas loin de tomber à Paris, face à Manchester City aux tirs au but ou même contre Leipzig, le Real s’en sort. Il est immortel, c’est dans son ADN. C’est l’esprit de Juanito, personne n’y peut rien. Une fatalité. Mais alors que ces dernières années, ce savant mélange de ressources (physiques, techniques, financières) et de détermination fascinaient, celles-ci ont pris un coup au Metropolitano. Ce Real Madrid n’a pas fait rêver. Une panne collective assez pénible à voir, incarnée par deux salopards en chef, Jude Bellingham et Vinícius. La C1 aurait préféré garder Liverpool, à choisir.

La basse-cour madrilène

L’Anglais était loin d’être irréprochable sur le terrain, et c’est normal : il a passé la soirée à rouspéter. Contre Aurélien Tchouaméni pour choper une tête qu’il n’aurait jamais mise au fond (42 e ). Contre Vinicius pendant la prolongation (105 e ). Au point que Christophe Jallet ne tique sur Canal + et ne commente une mauvaise passe du génie anglais en lui rappelant qu’il est préférable d’aller faire le ménage devant sa porte avant de s’en prendre aux autres.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com