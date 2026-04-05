Les images de la fête à Kinshasa

Une fête à la hauteur de l’exploit. Quelques jours après s’être qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 52 ans, la RD Congo a pris le temps d’organiser une belle fête . Les joueurs ont ainsi été retenus au pays pour être célébrés dans les rues de Kinshasa, ce dimanche. Les futurs mondialistes et leur sélectionneur Sébastien Desabre ont défilé dans un bus à impériale.

[🏠 𝐁𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐀̀ 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 🐆] Bonne nouvelle ! Nos mondialistes 🇨🇩 sont de retour au pays en ce dimanche de Pâques. 📸 Premières images de leur arrivée à Kinshasa, après avoir écrit l’histoire, place aux retrouvailles avec le peuple congolais. 💙❤️💛 🇨🇩 Bon… pic.twitter.com/5YShSLvqj4…

TB pour SOFOOT.com