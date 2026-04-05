« La Premier League deviendra comme le championnat thaïlandais »

Touche pas à mon pote. Mohamed Salah quittera Liverpool en mai au terme d’ un exercice très délicat , individuellement et collectivement. Le Pharaon n’affiche que dix buts cette saison , son pire bilan depuis qu’il porte le maillot des Reds . Il n’a pas caché ses difficultés avec Arne Slot cet automne. Son compatriote Mohamed Aboutrika, avec qui il a joué en sélection , a tenu à prendre sa défense.

Sur l’antenne de beIN Sports, il a déclaré que « la Premier League deviendra comme le championnat thaïlandais après le départ de Salah et Guardiola » , en reprochant à Slot son management. L’an dernier, l’Egyptien avait en effet prolongé jusqu’en 2027. « L’une des raisons du départ de Mohamed Salah de Liverpool est la présence d’Arne Slot , lâche-t-il. Je pense que Mo a pleinement mérité le droit de décider quand il estime devoir partir . Et il a tant fait pour ce club. (…) Salah n’a besoin d’aucune validation, de la part de Slot ni de qui que ce soit d’autre. » …

QB pour SOFOOT.com