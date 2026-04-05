Aucun vainqueur dans le multiplex

Nul, nul, nul. Le multiplex de ce dimanche après-midi a donné lieu à trois scores de parité. À commencer par le match de la peur entre Metz et Nantes, conclu sans le moindre but (0-0) . Les Messins auront pourtant très largement dominé de bout en bout, bien aidés par l’expulsion de TYlel Tati pour un tacle inconsidéré sur Koffi Kouao. Mais les Grenats se seront heurté à un grand Anthony Lopes, quand leurs propres maladresses coupables face au but ne les auront pas plombés. Un manque de réussite criant, illustré également par les deux buts refusés à Gauthier Hein… pour deux hors-jeux improbables. Le symbole d’une saison cauchemardesque ou rien n’aura voulu sourire aux Lorrains.

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TB pour SOFOOT.com