Le PSG Eindhoven est sacré champion des Pays-Bas

Et de trois à la suite ! Le PSV Eindhoven est officiellement champion des Pays-Bas pour la troisième saison consécutive . Vainqueurs d’Utrecht au terme d’un scénario dingue (4-3), avec le but de la victoire inscrit par Couhaib Driouech à la 94 e , les Boeren ne seront plus rejoints en tête de l’Eredivisie. Un sacre validé ce dimanche à la faveur du nul de leur dauphin Feyenoord contre Volendam (0-0) . Avec seulement cinq journées encore à disputer, les protégés de Peter Bosz comptent dix-sept points d’avance.

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TB pour SOFOOT.com