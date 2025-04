Les habitants de Saint-Sébastien ne veulent pas de la Coupe du monde 2030

Lâchez-leur les basques.

Trois mois après l’annonce de la sélection de Saint-Sébastien, ville de la Real Sociedad, parmi les onze sites espagnols appelés à accueillir le tournoi organisé conjointement par l’Espagne, le Maroc et le Portugal (ainsi que l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay pour un match chacun), six associations de quartier ont écrit à la FIFA pour demander que leur ville ne figure plus parmi les hôtes de la Coupe du monde 2030 , d’après le Guardian. Le motif ? « Accueillir la Coupe du monde ne fera qu’aggraver les conditions de vie dans notre ville » et « exacerber la touristification » d’un centre-ville déjà saturé comme on peut le lire dans leurs lettres.…

