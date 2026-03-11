Les grands investisseurs européens parient contre les fluctuations des prévisions de taux d'intérêt de la BCE et de la BoE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article publié mardi en fin de journée avec les prix actuels des taux de la BCE et de la BoE, et changement de date) par Yoruk Bahceli et Amanda Cooper

Les grands investisseurs européens s'opposent aux fortes fluctuations du marché obligataire qui ont bouleversé les attentes en matière de réduction des taux des banques centrales, estimant qu'elles sont allées trop loin même si la flambée des prix de l 'énergie accroît les risques d'inflation.

Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe, a acheté des obligations d'État britanniques et italiennes à court terme et Allianz Global Investors a renforcé une position favorisant les obligations britanniques à plus long terme, ont déclaré mardi à Reuters des responsables de fonds. La flambée des prix de l'énergie depuis la guerre américano-israélienne contre l'Iran a ravivé les craintes d'inflation. À un moment donné, lundi, alors que le pétrole s'envolait vers les 120 dollars le baril, les traders ont brièvement estimé qu'il y avait de fortes chances que la Banque d'Angleterre relève son taux d'intérêt cette année. Avant la guerre, ils avaient parié sur une baisse ce mois-ci.

Les opérateurssont ensuite revenus à une probabilité de 50 % d'une baisse d'ici la fin de l'année lorsque les prix du pétrole ont chuté mardi, avant de revenir sur la plupart de ces paris mercredi. Les opérateurs ont évalué jusqu'à deux hausses de taux en 2026 de la part de la Banque centrale européenne lundi, après avoir évalué un risque important de réduction le mois dernier. Ils ont estimé qu'il y avait au moins une hausse cette année et qu'il y avait près de 50 % de chances qu'il y en ait une deuxième d'ici décembre 0#EURIRPR .

"Il est trop tôt pour que les banques centrales agissent. Nous avons donc tendance à estomper ces prévisions à court terme. Si le marché évalue les hausses comme il le fait, je pense qu'il s'agit d'une bonne proposition de valeur", a déclaré Grégoire Pesques, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux chez Amundi, qui gère 2,4 trillions d'euros (2,79 trillions de dollars). M. Pesques s'est fait l'écho d'un point de vue exprimé par de nombreux investisseurs, selon lequel les mouvements ont été exacerbés par les traders qui ont dénoué les positions d'avant-guerre qui étaient favorables aux obligations.

La BCE agira rapidement et de manière décisive si la hausse des coûts du carburant alimente une inflation persistante dans la zone euro, a déclaré Joachim Nagel,responsable de la politique de la BCE , à l'agence Reuters mercredi.

Les craintes d'inflation ont durement touché les obligations d'État du Royaume-Uni et de la zone euro, étant donné la dépendance de l'Europe à l'égard des importations d'énergie. Les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont grimpé en Grande-Bretagne et en Allemagne, alors que leurs prix ont chuté GB2YT=RR DE2YT=RR .

Cela rend les obligations à court terme attrayantes, a déclaré M. Pesques, qui a ajouté du papier britannique à deux ans. Il achète également des obligations italiennes à deux ans et vend de la dette à 30 ans.

Ranjiv Mann, gestionnaire de portefeuille senior chez Allianz Global Investors, a déclaré qu'il avait augmenté la semaine dernière une position favorisant les obligations d'État britanniques à 30 ans par rapport aux bons du Trésor américain, car il pense que la BoE pourrait encore réduire ses taux en 2026. "Il est clair qu'à court terme, les marchés remettent en question une partie des prix des taux de la Banque d'Angleterre (), mais nous pensons que le contexte sous-jacent reste favorable aux gilts par rapport aux autres marchés", a déclaré M. Mann à Reuters mardi, citant également l'affaiblissement du marché du travail, le ralentissement de l'inflation et la politique budgétaire stricte.