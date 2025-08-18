Les grands défis de la saison de Kylian Mbappé

Après un seul petit match amical, le Real Madrid lance sa saison ce mardi soir face à Osasuna. Après une première campagne espagnole faite de statistiques toujours époustouflantes, mais aussi de critiques et de désamour du public, quels sont les défis qui attendent Kylian Mbappé pour sa dixième campagne professionnelle ?

→ Continuer à empiler les buts

C’est la principale réussite de l’ancien Parisien la saison dernière. Sacré soulier d’or devant Viktor Gyökeres pour une histoire de barème, le numéro 9 merengue a fait parler la poudre tout au long de la saison. Y compris quand ça compte, avec au passage deux triplés contre le Barça ou Manchester City. Désormais flanqué du 10 laissé libre par Luka Modrić, il est bien parti avec un doublé face au modeste WSG Tirol lors du seul amical disputé par son club cet été. L’échauffement démarre bien avant de claquer des triplés l’été prochain au pays de l’Oncle Sam.

→ Gagner des trophées (pour de vrai)

Passer des mois à clamer haut et fort que seuls les titres glanés en fin de saison feraient office de juges de paix pour finalement arguer de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des clubs (ancienne version) pour réfuter l’idée d’une année blanche, c’est un peu petit. Surtout dans un club comme le Real Madrid. Si même les Merengue ne peuvent pas triompher partout et tout le temps, force est de constater qu’une deuxième saison dans la capitale sans trophée majeur commencerait à faire un peu tâche. Alors attention à ne pas caler au démarrage, car le Barça n’attend pas.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com