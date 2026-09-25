Les grands championnats européens s'attaquent à Infantino
Les ligues nationales s’en mêlent. Après le retrait du soutien à Gianni Infantino de nombreuses fédérations européennes, dont la France, l’Allemagne ou encore la Belgique, c’est au tour des représentants des championnats principaux du Vieux Continent de demander des comptes au patron de la FIFA .
Ce vendredi, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A et la Liga ont publié un communiqué commun qui déplore « le problème de gouvernance fondamental » de la plus importante des instances mondiales en termes de football.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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