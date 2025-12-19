Les grandes banques centrales signalent la fin du cycle de réduction des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La BoJ relève ses taux à leur plus haut niveau depuis 30 ans et annonce d'autres hausses

*

Les décideurs de la Fed prévoient une baisse des taux en 2026

*

La BoE suit la Fed dans un assouplissement prudent

*

La BCE fait une pause "incertaine" et évite de donner des indications

(Mise à jour des dernières mesures prises par la Banque du Japon) par Naomi Rovnick et Alun John

Les banques centrales des grandes économies signalent un changement de position, la Banque du Japon ayant relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 30 ans vendredi.

Un jour plus tôt, la Banque centrale européenne a pratiquement confirmé qu'elle en avait fini avec l'assouplissement monétaire et la Banque d'Angleterre a réduit ses taux lors d'un vote serré, les dissidents ayant mis en garde contre les pressions sur les prix. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers la nouvelle Réserve fédérale, qui devra faire preuve d'une grande souplesse, après que certains responsables politiques de la banque centrale américaine ont averti que la plus grande économie du monde était peut-être déjà en train de s'emballer.

Voici la position des banques centrales de 10 pays développés:

1/ SUISSE La Banque nationale suisse a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0% le 11 décembre, le plus bas parmi les banques centrales des marchés développés, et a déclaré que l'accord récent pour réduire les droits de douane américains sur les marchandises suisses avait amélioré les perspectives économiques. Même si l'inflation suisse est nulle car le franc fort, valeur refuge, réduit les coûts d'importation, la barre pour amener les taux en territoire négatif est haute, et les économistes s'attendent à ce que la croissance des prix reprenne légèrement l'année prochaine et que la BNS maintienne son taux d'intérêt jusqu'en 2026.

2/ CANADA

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25% la semaine dernière, après 225 points de base d'assouplissement au cours de ce cycle. Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que l'économie résistait aux mesures commerciales américaines. La Banque du Canada devrait maintenir ses taux jusqu'en 2027, après que les dépenses gouvernementales et les exportations de pétrole aient porté la croissance à 2,6 % au troisième trimestre et que le marché du travail se soit renforcé.

3/ SUÈDE La Riksbank suédoise s'attend également à ce que l'assouplissement monétaire précédent commence à stimuler la croissance du PIB et, avec une inflation en glissement annuel juste au-dessus de son objectif de 2 %, elle a maintenu les taux à 1,75 % le 18 décembre et les analystes s'attendent à ce qu'elle augmente à nouveau à la fin de 2026.

4/ NOUVELLE ZÉLANDE

Avec un taux de chômage au plus haut depuis neuf ans, la nouvelle directrice de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Anna Breman, n'aura pas la tâche facile. Toutefois, avec une série de baisses de taux percutantes qui ont contribué à propulser l'inflation vers le haut de la fourchette cible de la banque centrale, les marchés monétaires voient le taux d'escompte de la Nouvelle-Zélande approcher les 3 % d'ici décembre 2026, contre 2,25 % aujourd'hui.

5/ ZONE EURO

La Banque centrale européenne maintient son taux de 2% depuis juin et sa dernière pause de jeudi s'est accompagnée d'une révision à la hausse des prévisions de croissance et d'inflation.

Les traders ont parié sur une pause prolongée jusqu'en juin au moins, après que la présidente de la BCE Christine Lagarde ait évoqué une forte incertitude et évité de donner des indications sur l'évolution de la situation.

6/ ÉTATS-UNIS La Réserve fédérale a abaissé ses taux le 10 décembre , à l'issue d'un vote divisé, puis a laissé entendre qu'elle ferait une pause. Les données retardées sur l'emploi ont montré que le marché du travail avait décliné en octobre, puis s'était redressé le mois suivant. Les chefs d'entreprise américains s'attendent également à de nouvelles hausses de prix en raison des droits de douane. Les décideurs de la Fed ne prévoient qu'une seule réduction de 25 points de base en 2026, , ce qui les expose à des conflits potentiels avec le président Donald Trump, qui souhaite davantage d'assouplissement , tout comme le favori à la présidence de la Fed et conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett .

7/ BRETAGNE Les responsables de la Banque d'Angleterre ont voté de justesse pour une réduction d'un quart de point à 3,75% jeudi et le gouverneur Andrew Bailey a averti que l'assouplissement futur était une décision serrée.

Avec l'inflation britannique toujours la plus élevée du G7, les commentaires des dissidents de la BoE jeudi sur le fait qu'elle pourrait être bloquée trop haut ont drainé la confiance des marchés de taux d'intérêt pour plus d'une réduction de 25 points de base l'année prochaine.

8/ NORVEGE

La Norges Bank a été la plus prudente du G10, n'ayant baissé ses taux que de 50 points de base au cours de ce cycle. Elle a maintenu les coûts d'emprunt inchangés jeudi, bien que les marchés à terme anticipent 44 points de base d'assouplissement supplémentaire l'année prochaine après que l'inflation se soit ralentie.

9/ AUSTRALIE La Reserve Bank of Australia semble proche de son point d'inflexion, après avoir maintenu ses taux à 3,6 % au début du mois et lancé un avertissement sévère sur l'inflation.

Les marchés anticipent une hausse des taux d'ici juin.

10/ JAPON

La Banque du Japon a augmenté ses taux à 0,75% vendredi et a revu à la hausse ses prévisions de croissance et d'inflation, bien que le yen ait fortement chuté tandis que les rendements des obligations d'État japonaises ont également augmenté , envoyant des signaux de marché mitigés sur la probabilité de nouvelles hausses.

Les investisseurs ont anticipé un abandon des mesures de soutien économique par la BOJ depuis que la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi a promis des mesures de relance massives et que l'inflation est restée suffisamment forte pour exercer une pression sur la banque centrale.