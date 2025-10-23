Les Go Ahead Eagles surprennent Aston Villa, Braga leader avec Lyon

C’est plus serré qu’en Ligue des champions.

De la pluie, des buts et des matchs accrochés. Aux Pays-Bas, au Portugal et en Norvège, les équipes de Ligue Europa ont donné une belle leçon de matchs serrés. Sur les huit matchs du début de cette neuvième journée, seuls les Norvégiens de Brann se sont imposés par trois buts d’écart contre les Rangers. Les Norvégiens de Brann ont bien digéré leur défaite contre Lille et enchaînent une deuxième victoire d’affilée (3-0) , alors que Danny Röhl, pour sa première sur le banc écossais, n’a pas fait de miracles. Son équipe s’incline pour la troisième fois en trois matchs de Ligue Europa.…

UL pour SOFOOT.com