Les Girondins de Bordeaux se séparent de leur coach

Les Girondins de Bordeaux se séparent de leur coach

Rio Mavuba et les Girondins, c’est fini. Après seulement 8 matchs pour 6 victoires, l’ancien international français (13 sélections) ne continuera pas l’aventure avec Bordeaux. Débarqué fin mars, il avait pourtant prolongé le 8 juillet dernier après une saison finalement terminée à la 2ᵉ place de son groupe de National 2.

Le club, qui attend encore de connaître son sort devant le CNOSF, après son rachat par Sparta Capital, a annoncé mettre fin à sa collaboration avec son ancien joueur « d’un commun accord » .…

NB pour SOFOOT.com