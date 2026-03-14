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Les Girondins de Bordeaux ne reconnaissent plus l’un de leurs groupes de supporters
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 18:10

Les Girondins de Bordeaux ne reconnaissent plus l’un de leurs groupes de supporters

Les Girondins de Bordeaux ne reconnaissent plus l’un de leurs groupes de supporters

Encore du grabuge à Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont fait savoir ce samedi qu’ils ne reconnaissaient désormais plus l’un de leur groupe de supporters, les North Gate . « À la suite des incidents survenus récemment et des décisions judiciaires rendues à l’encontre de plusieurs individus identifiés comme appartenant au groupe de supporters « North Gate Bordeaux » , le club a pris la décision de ne plus reconnaître officiellement ce groupe en tant qu’association de supporters du FC Girondins de Bordeaux » , peut-on ainsi lire dans le communiqué publié par le club.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 𝗱𝘂 𝗖𝗹𝘂𝗯 ✍️ ➝ https://t.co/GIKMBowv2J #AllezBordeaux pic.twitter.com/Oao17uaTtk…

TB pour SOFOOT.com

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