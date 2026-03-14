L'expulsion improbable d'un défenseur de Getafe contre l'Atlético de Madrid

C’est ce qu’on appelle une expulsion inattendue. Le geste d’ Abdel Aqbar lors de la défaite de Getafe face à l’Atlético de Madrid n’a pas fini de faire parler. Le défenseur marocain a en effet été expulsé pour avoir touché les parties intimes d’Alexander Sørloth en début de seconde période. Une agression totalement involontaire, à en croire le principal intéressé. « Je tiens à préciser que je n’avais pas l’intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je n’ai pas pensé à le toucher à cet endroit , s’est-il défendu après la rencontre au micro de Movistar. Sur la vidéo, on voit clairement que je ne regardais pas pour le toucher là. Je jure sur ma famille que je ne voulais pas le toucher là. »

Abdel Abqar was sent off 🟥 after touching Alexander Sørloth inappropriately, which caused Sørloth to react and pull him down. 😳 pic.twitter.com/KZCkpjTeL2…

TB pour SOFOOT.com