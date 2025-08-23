Les Girondins de Bordeaux battus par Granville
De jouer la montée à finalement viser le maintien ?
Accrochés par Avranches en ouverture du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas redressé la barre ce samedi, face à Granville. Toujours incapables de trouver la faille dans la défense adverse, les protégés de Bruno Irlès ont fini par céder, sur un but de l’entrant Kenny Herbin peu après l’heure de jeu.…
TB pour SOFOOT.com
