Les Girondins attirent les foules pour leur retour au Stade Atlantique

De retour à la maison. Après des semaines d’attente et d’incertitude sur leur avenir, les Girondins de Bordeaux , qui ont lancé leur saison au premier échelon régional contre Bayonne vendredi dernier (2-0), retrouvent la pelouse du Stade Atlantique dimanche , et non samedi, le match ayant été reporté à cause des manifestations.

Il y aura du monde en tribunes

Du monde, il y en aura. Moins qu’au temps de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais 7 000 supporters, ce n’est pas rien : ils viendront donner de la voix pour un club qui traverse des années noires. Eux qui verront des anciens de notre Ligue 1 sur la pelouse. …

LT pour SOFOOT.com