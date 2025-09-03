Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont prêtes, dit Macron

Les garanties de sécurité pour l'Ukraine promises en cas d'accord de paix avec la Russie sont prêtes et seront avalisées jeudi par la "coalition des volontaires", a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron aux côtés de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, reçu à Paris.

"Nous sommes prêts (...) à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée", a dit le président français. "Le travail de préparation est achevé."

Emmanuel Macron reçoit mercredi soir Volodimir Zelensky à l'Elysée, à la veille d'une réunion de la "coalition des volontaires" coprésidée avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Cette réunion rassemblera les dirigeants d'une trentaine de pays essentiellement européens, en grande partie par visioconférence.

(Rédigé par Kate Entringer)