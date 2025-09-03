 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont prêtes, dit Macron
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 19:23

Les garanties de sécurité pour l'Ukraine promises en cas d'accord de paix avec la Russie sont prêtes et seront avalisées jeudi par la "coalition des volontaires", a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron aux côtés de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, reçu à Paris.

"Nous sommes prêts (...) à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée", a dit le président français. "Le travail de préparation est achevé."

Emmanuel Macron reçoit mercredi soir Volodimir Zelensky à l'Elysée, à la veille d'une réunion de la "coalition des volontaires" coprésidée avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Cette réunion rassemblera les dirigeants d'une trentaine de pays essentiellement européens, en grande partie par visioconférence.

(Rédigé par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

