Les frères Kroos ont pris leur carte de membre à Newcastle
17/10/2025

Les frères Kroos ont pris leur carte de membre à Newcastle

Les frères Kroos ont pris leur carte de membre à Newcastle

Le Merengue devient Magpie .

Dans le dernier épisode de leur podcast Einfach mal Luppen , Toni Kroos et son frère Felix ont annoncé qu’ils étaient désormais membres de Newcastle United. « Nous sommes officiellement des Magpies », a indiqué le champion du monde 2014. Fin août, suite au match entre Liverpool et Newcastle (3-2), les frangins avaient grandement apprécié la performance des partenaires de Bruno Guimarães , ce qui avait conduit Toni à plaisanter : « Je vais m’inscrire en tant que membre de Newcastle aujourd’hui. »

CDB pour SOFOOT.com

